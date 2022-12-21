Армия Путин заявил, что уровень современных вооружений в ядерной триаде составляет 91% Андрей Аркадьев Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады составляет 91%, заявил президент России Владимир Путин заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. «В этом году уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард"», - сказал он. Путин добавил, что в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены МБР «Сармат». Также глава российского государства указал на необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ. В прошлом месяце командующий РВСН сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса «Сармат». РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, преодолевая любые системы противоракетной обороны. В апреле состоялся испытательный пуск ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области. По завершении программы испытаний «Сармат» поступит на вооружение РВСН. Экспертное мнение и аналитика