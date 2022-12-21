Путин заявил, что уровень современных вооружений в ядерной триаде составляет 91%
Уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады составляет 91%, заявил президент России Владимир Путин заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
«В этом году уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард"», - сказал он.
Путин добавил, что в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены МБР «Сармат».
Также глава российского государства указал на необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ.
В прошлом месяце командующий РВСН сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса «Сармат».
РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, преодолевая любые системы противоракетной обороны.
В апреле состоялся испытательный пуск ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области. По завершении программы испытаний «Сармат» поступит на вооружение РВСН.