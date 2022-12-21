Армия Путин заявил, что стратегические противники России ставят цель дезинтегрировать ее Андрей Аркадьев Также глава Российского государства заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Стратегические противники России ставят цель дезинтегрировать ее, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. «У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны. На протяжении веков, ничего нового здесь нет», - сказал он. Также глава Российского государства заявил, что он и сейчас считает братским украинский народ. По его словам, РФ годами делала все для выстраивания отношений с Украиной. Экспертное мнение и аналитика