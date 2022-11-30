Тунис сенсационно обыграл действующих чемпионов мира на ЧМ-2022

Для подопечных Дидье Дешама это поражение стало первым на чемпионате, однако не помешало сборной Франции выйти из группы.

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Сборная Туниса по футболу сенсационно обыграла Францию на чемпионате мира в Катаре. Действующие обладатели титула сильнейших в мире уступили с минимальным счетом 0:1. В составе Туниса голом отметился полузащитник Вахби Хазри. Это произошло в начале второго тайма.

Французы сумели забить ответный мяч в самой концовке встречи, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Для подопечных Дидье Дешама это поражение стало первым на мундиале, но не повлияло на турнирные перспективы. Сборная Франции уверенно вышла из группы благодаря двум победам в предыдущих матчах. В свою очередь, Тунис покидает турнир громко хлопнув дверью.