Провалившегося под лед ребенка в Липецкой области спас полицейский

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в селе Липецкой области полицейский спас шестилетнего ребенка, который мог утонуть в заледеневшем пруду.

Командир отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС ОМВД России по Усманскому району Евгений Черногузов находился в отпуске. По словам Волк, испуганный мальчик подбежал к Черногузову и рассказал, что его друг вышел на тонкий лед за игрушечной машинкой и провалился в воду.

Мужчина бросился к берегу водоема и ломая руками лед, поспешил к нему на помощь.

«Я старался быстрее, подал ему руку, взял на руки и вынес из воды. Здесь подоспел на помощь отец второго мальчика. Я передал ребенка ему, выбрался сам и проводил мальчика домой», – рассказал Евгений Черногузов.

Отмечается, что решается вопрос о поощрении прапорщика полиции, проявившего в экстремальной ситуации решительность и профессионализм.

Напомним, что в России стартовал сезон тонкого льда. Сообщения о том, как любители зимней рыбалки оказались в холодной воде, приходят ежедневно из разных регионов. Сотрудники МЧС РФ пытаются донести до граждан простые правила безопасности во всех регионах России. И предупреждают, чтобы выжить, навыков плавания недостаточно. Зимняя одежда и ботинки быстро промокнут и потянут ко дну.