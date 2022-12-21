Путин: на Украине беззастенчиво и нагло использовалась практика террора

Российский президент также заявил, что противник России в ситуации с Украиной действовал настырно и эффективно.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ заявил, что практика террора на Украине использовалась беззастенчиво и нагло.

«По сути, практика террора была использована беззастенчиво и нагло. Промывание мозгов гражданам Украины, использование неонацистской, крайне националистической идеологии на протяжении десятилетий так или иначе делали свое дело», - сказал российский президент.

На итоговой коллегии Минобороны РФ российский президент также заявил, что противник России в ситуации с Украиной действовал настырно и эффективно.

Ранее президент РФ Владимир Путин на итоговой коллегии Министерства обороны России заявил, что Российская Федерация продолжит наращивать военный потенциал. Лидер российского государства также поблагодарил всех военнослужащих, исполняющих свой долг на боевом посту.