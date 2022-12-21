Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины

Об этом российский лидер заявил, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что до сих пор считает народ Украины братским. Об этом российский лидер заявил, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда - и вы знаете мою позицию - считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю», - заявил Путин.

Также Путин выразил уверенность, что все цели, поставленные Вооруженным силам России, обязательно будут достигнуты.