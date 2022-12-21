Путин: противник России в ситуации с Украиной действовал настырно и эффективно

В то же время Россия пыталась наладить отношения как с Киевом, так и с западными странами.

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В ситуации с Украиной противник России действовал настырно и эффективно. Об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны России.

«Противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно. Никакие наши действия по выстраиванию отношений, на которые надеялись, не были эффективными и не достигали нужной цели. Но нас не в чем упрекнуть», - заявил он.

Президент подчеркнул, что политические соперники РФ ставят своей целью разобщение страны. Они считают, что Россия представляет для них угрозу. Поэтому, по его словам, происходящее не является результатом российской политики, а, напротив, следствием политики западной.

Путин считает, что Москва годами делала все возможное для выстраивания братских отношений с Украиной.