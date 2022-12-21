Путин: РФ годами делала все для выстраивания братских отношений с Украиной, ничего не работало

По словам главы государства, неизбежность столкновения с враждебными силами на Украине была очевидно.

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Москва годами пыталась выстраивать с Киевом хорошие отношения, но никакие ее действия не достигали нужной цели, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

«Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда - и вы знаете мою позицию - считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю», - сказал глава государства.

Как утверждает Путин, столкновение с враждебными силами Украины было неизбежным. Президент обвинил Запад в попытках дезинтегрировать, ослабить и разобщить Россию. По словам главы государства, милитаризации страны и экономики не будет. Также Путин пообещал обеспечить безопасность на всех территориях РФ, включая новые.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября президент вновь обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Двадцать седьмого сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договора о принятии в состав РФ новых территорий.