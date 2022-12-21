Армия МВТФ Армия-2022 Шойгу: форум «Армия» способствовал укреплению международного военно-технического сотрудничества На форуме заключено 36 государственных контрактов с предприятиями ОПК на общую сумму более 525 миллиардов рублей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Проведение Международного военно-технического форума «Армия» способствовало укреплению военно-технического сотрудничества среди стран-участников. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии Министерства обороны. «Укреплению международного военно-технического сотрудничества способствовал ежегодный форум "Армия". В нем участвовали делегации 85 иностранных государств, а количество посетителей составило почти два миллиона человек. На форуме заключено 36 государственных контрактов с предприятиями ОПК на общую сумму более 525 миллиардов рублей. Форум является эффективным и динамично развивающимся проектом, который по своим показателям значительно превосходит аналогичные ведущие мировые выставочные площадки», - заявил Шойгу. Также Шойгу заявил, что в следующем году российские Вооруженные силы проведут учения «Запад-2023». Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика