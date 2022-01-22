В РФ за сутки госпитализировано почти 10 тысяч человек с COVID-19

В России с заражение коронавирусной инфекцией был госпитализировано 9 902 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего было выявлено 57 212 случаев заражения. Таким образом, общее число заражений коронавирусом за все время пандемии преодолело 11 миллионов случаев.

Ранее российское правительство приступило к реализации плана дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. План утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках плана будет проведена экспертиза качества оказываемой больным медицинской помощи силами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).