В стране и мире Коронавирус Правительство РФ утвердило план дополнительных мер для борьбы с «омикроном» Алексей Курильченко В рамках плана будет проверено качество оказания медпомощи и расширено число операторов службы оперативной помощи. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Российское правительство приступило к реализации плана дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. В рамках плана будет проведена экспертиза качества оказываемой больным медицинской помощи силами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Также в регионы направят доработанные нормативы по количество операторов единой службы оперативной помощи, которые имеют медицинскую подготовку. Планируется привлекать студентов медвузов и колледжей. «Документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 18 января. Руководители регионов по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль», - говорится в сообщении на сайте кабмина РФ. Также Мишустин в рамках реализации плана поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен на ПЦР-исследование на наличие заражения коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика