Собянин: нагрузка на московские поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила ковидный период

Количество обращений в поликлиники увеличилось с 40 до 60 тысяч в сутки. Говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации еще рано.

© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

В Москве нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила нагрузку ковидного периода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В начале года у нас в связи с омикроном пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40-45 тысяч человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тысяч. Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что выросло количество сложных случаев госпитализации детей. В связи с чем говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации еще рано, считает Собянин.

В Роспотребнадзоре раскрыли, из-за чего грипп стал опаснее COVID-19 в этом году. По словам специалиста, когда люди сталкивались с близкородственными вариантами инфекции, обновлялась иммунная память к вирусу.