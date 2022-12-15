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WSJ: Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные связи с Россией

Максим Крюков
01:51 15.12.2022
По данным издания, Китай собирается увеличить импорт нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из России, наладить более активное сотрудничество стран по Арктике, а также больше вкладывать в развитие инфраструктуры РФ.
WSJ: Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные связи с Россией
© Фото: Xin Hua, Global Look Press
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, планируя наладить более тесные связи с РФ в экономической сфере. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на советников в китайском правительстве.

«Си увеличивает свою долгосрочную ставку на Россию. Он поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Россией», - говорится в материале.

По данным издания, Китай собирается увеличить импорт нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из России, наладить более активное сотрудничество стран по Арктике, а также больше вкладывать в развитие инфраструктуры РФ. Отмечается, что Москва и Пекин также проводят больше финансовых операций в национальных валютах.

Как сообщает WSJ, несколько лет назад представители китайского университета Циньхуа в своем докладе председателю КНР утверждали, что у российской экономики «нет будущего». В ответ на полях доклада генсек ЦК КПК написал «чепуха».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва и Пекин готовы совместно противостоять новым вызовам, а также нарастающему давлению извне. Кроме того, страны вместе выступают за формирование многополярной архитектуры. С такими заявлениями глава российского правительства выступил в ходе встречи по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

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