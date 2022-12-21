В МО РФ заявили об уничтожении украинского нефтехранилища под Харьковом

Также на Купянском направлении уничтожено до 60 украинских боевиков, два бронетранспортера и три пикапа, добавили в Минобороны.

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Воздушно-космические силы России нанесли удар и уничтожили нефтехранилище в районе Андреевки в Харьковской области, используемое для снабжения топливом украинской военной техники. Об этом сообщил на брифинге 21 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери противника в живой силе и военной технике на Купянском направлении. Уничтожены до 60 украинских боевиков, два бронетранспортера и три пикапа. На Краснолиманском направлении российские военные нанесли удары по скоплениям неприятельских войск. Потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в личном составе превысили 30 человек, еще шесть боевиков сдались в плен.

В результате наступления на Донецком направлении Вооруженные силы РФ заняли новые господствующие высоты и рубежи. Как утверждает Конашенков, суточные потери украинской стороны превысили 80 человек. На Южно-Донецком направлении поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й мехбригады и 108-й бригады теробороны. Безвозвратные и санитарные потери противника составили до 50 бойцов.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинских ангаров с иностранной техникой и вооружением.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов