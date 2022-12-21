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В МО РФ заявили об уничтожении украинских ангаров с иностранной техникой и вооружением

12:10 21.12.2022
Уничтоженные ангары врага находились в районе населенного пункта Темировка в Запорожской области, а также в района Артемовска на территории ДНР.
В МО РФ заявили об уничтожении украинских ангаров с иностранной техникой и вооружением
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали об уничтожении вражеских ангаров, где находилась иностранная техника и вооружение. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства», - заявил Конашенков. 

Ангары пошли в список целей, пораженных или уничтоженных оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Еще удалось уничтожить самоходную огневую установку вражеского ЗРК «Бук-М1» и РЛС целеуказания П-18 в районе Белозеровки в Херсонской области.

Превращена в груду искореженного металла украинская радиолокационная станция ЗРК С-300. Это произошло в районе Андреевки на территории ДНР. А в районах Зеленовки (Херсонская область) и Трудового (ДНР) были уничтожены три вражеские артсистемы М777 американского производства.

Стали историей и два склада артиллерийских боеприпасов украинских боевиков в районах населенных пунктов Берестовое в Харьковской области и Веселянка в Запорожской области. А в районе Водяного российские войска уничтожили украинскую боевую машину РСЗО «Град».

Кроме этого, за сутки было поражено 63 артиллерийских подразделения украинских боевиков и другие войска врага в 87 районах. 

Истребительная авиация России сбила украинский штурмовик Су-25 в районе Красногоровки на территории ДНР. Под Артемовском в том же регионе России был уничтожен украинский вертолет Ми-8. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог и для расчетов российских средств ПВО. Было сбито два украинских беспилотника - в районе Князе-Григоровки в Херсонской области и Николаевки на территории ДНР. А в районе Новокрасснянки в ЛНР были перехвачены два снаряда к украинской РСЗО HIMARS. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинское военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 348 самолетов, 187 вертолетов, 2 691 беспилотника, 399 ЗРК, 7 179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевых машин РСЗО, 3 696 орудий и минометов, а также 7 693 единиц специальной военной автотехники.  

Также Конашенков заявил об уничтожении украинского нефтехранилища под Харьковом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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