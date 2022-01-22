Мишустин поручил проверить обоснованность цен ПЦР-тестов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен на ПЦР-исследование на наличие заражения коронавирусом. Поручение дано в рамках реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма «омикрон».

«Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее специалисты войск РХБЗ разработали новый способ тестирования на коронавирус, который действует быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом показывает не менее точные результаты. Новый набор для ускоренного тестирования на коронавирус получил название «КовиГен-LАМР».