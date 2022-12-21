В Кремле не осведомлены о достоверности сообщений о пленении расстрелявших российских военных украинских боевиков

Ранее в СМИ поступила неподтвержденная информация о том, что российские разведчики якобы взяли в плен двух участников расстрела.

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В Кремле не располагают достоверной информацией о том, что несколько украинских боевиков, участвовавших в расстреле российских военнослужащих, были якобы взяты в плен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю, насколько это достоверно. Доклады идут по линии военных Верховному главнокомандующему», - заявил Песков.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на кадры расстрела российских военнопленных является неадекватной и не соответствует позиции Москвы.