В МИД РФ назвали неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных

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Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на кадры расстрела российских военнопленных является неадекватной и не соответствует позиции Москвы. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, - ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной», - заявил Вершинин в интервью РИА Новости.

Ранее Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы, а виновных нужно привлечь к ответственности. Он отметил, что кадры расправы являются подлинными.