В стране и мире В Кремле не думают, что позиция Зеленского станет более конструктивной после визита в США Вероника Волосунова Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле не надеются на изменение позиции Киева в сторону конструктивного диалога после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков выразил сомнения по поводу возможности изменения Киева «в сторону переговорного процесса». По словам пресс-секретаря, возможна эскалация конфликта, поскольку поставки вооружения Украине не прекращены. «Продолжаются поставки вооружений. Расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», - констатировал Песков. Ранее агентство The Associated Press сообщило, что США передадут Украине ЗРК Patriot в новом пакете военной помощи на $1,8 млрд.