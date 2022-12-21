В Кремле не думают, что позиция Зеленского станет более конструктивной после визита в США
В Кремле не надеются на изменение позиции Киева в сторону конструктивного диалога после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков выразил сомнения по поводу возможности изменения Киева «в сторону переговорного процесса».
По словам пресс-секретаря, возможна эскалация конфликта, поскольку поставки вооружения Украине не прекращены.
«Продолжаются поставки вооружений. Расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», - констатировал Песков.
Ранее агентство The Associated Press сообщило, что США передадут Украине ЗРК Patriot в новом пакете военной помощи на $1,8 млрд.