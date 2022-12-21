Огни «Акации» сверкают: расчеты САУ уничтожили украинских боевиков в зоне спецоперации

Артиллеристы с марша занимают огневые позиции и наносят удар по разведанным целям.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили укрепленные позиции вооруженных формирований Украины. Кадры боевой работы наших артиллеристов в зоне спецоперации на Украине показало Министерство обороны России.

Расчеты самоходных артустановок с марша занимают огневые позиции и наносят удар по целям. Разведка целей и корректировка ведения огня в реальном времени осуществляются с помощью беспилотников.

Выполнив боевую задачу, артиллеристы перемещаются на другие огневые позиции и продолжают работать по координатам.

Также Минобороны показало боевые вылеты истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов