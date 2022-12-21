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Истребители в деле: кадры боевых вылетов Су-35 и Су-30 в зоне спецоперации

10:34 21.12.2022
Сверхманевренные истребители отправляются на боевой вылет, отрывается от полосы, за несколько секунд набирают высоту в сотни метров и ложатся на боевой курс. Через минуту уже следующая машина разбегается на форсаже.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало боевые вылеты истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах видно, что самолеты оборудованы подвешенными на них ракетами различного класса.

В описании сказано, что вылеты осуществляются как днем, так и ночью. Умение управлять самолетами зависит от мастерства экипажей, поэтому они регулярно тренируются, чтобы быть готовыми к вылету даже в плохую погоду с любого аэродрома.

Самолеты разгоняются по взлетно-посадочной полосе, отрываются от земли, набирают высоту и ложатся на боевой курс. Через минуту уже следующая машина разбегается на форсаже. Также показана работа летчиков в кабине. Огонь ведется как по целям в воздухе, так и по земле. Поразив цели, истребители возвращаются на аэродром. Затем самолеты готовят к следующим вылетам, их заправляют, заряжают, подвешивают под крылья новые ракеты.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Подробнее о новейшем истребителе российских ВКС читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».

Су-30 – двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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