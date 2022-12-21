Госдума приняла законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных

В Госдуме подчеркнули, что приостановка производства не будет затрагивать обязательств по алиментам, а также возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Государственная дума России приняла законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных граждан, а также добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

«Судопроизводство приостанавливается в случаях, когда гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ, в проведении контртеррористической операции, призыва его на военную службу по мобилизации, заключения им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, выполнения им задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, если такой гражданин не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие», - говорится в сообщении.

Кроме этого, судопроизводство будет приостановлено, если гражданин-должник будет проходить службу в управлениях Погранслужбы ФСБ России, обеспечивая проведение спецоперации.

В Госдуме подчеркнули, что приостановка производства не будет затрагивать обязательств по алиментам, а также возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

Также Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии.