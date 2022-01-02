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На Украине назвали время телефонной беседы Зеленского с Байденом

Ян Брацкий
21:11 02.01.2022
Предполагается, что стороны обсудят грядущие дипломатические контакты, направленные на деэскалацию ситуации в регионе.
На Украине назвали время телефонной беседы Зеленского с Байденом
© Фото: Pool via CNP MediaPunch via www Globallookpress
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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонные переговоры вечером 2 января. Беседа состоится после 22:00 по киевскому времени, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву», - написал он на своей странице в Facebook.

Предполагается, что главы государств обсудят грядущие дипломатические контакты, которые будут направлены на деэскалацию ситуации в регионе. Ранее президент США Джо Байден заявил, что не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В этом он заверил президента России Владимира Путина в ходе разговора, который состоялся в ночь на 30 декабря. 

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