В стране и мире На Украине назвали время телефонной беседы Зеленского с Байденом Ян Брацкий Предполагается, что стороны обсудят грядущие дипломатические контакты, направленные на деэскалацию ситуации в регионе. © Фото: Pool via CNP MediaPunch via www Globallookpress Читайте нас на: Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонные переговоры вечером 2 января. Беседа состоится после 22:00 по киевскому времени, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. «Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву», - написал он на своей странице в Facebook. Предполагается, что главы государств обсудят грядущие дипломатические контакты, которые будут направлены на деэскалацию ситуации в регионе. Ранее президент США Джо Байден заявил, что не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В этом он заверил президента России Владимира Путина в ходе разговора, который состоялся в ночь на 30 декабря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика