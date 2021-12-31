В стране и мире Байден проведет телефонный разговор с Зеленским 2 января Вадим Синицын Предполагается, что главы государств обсудят грядущие дипломатические контакты, которые будут направлены на деэскалацию ситуации в регионе. © Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден собирается второго января провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказали в Белом доме. «Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», - цитирует ТАСС заявление представителя американской администрации. Предполагается, что главы государств обсудят грядущие дипломатические контакты, которые будут направлены на деэскалацию ситуации в регионе. Ранее президент США Джо Байден заявил, что не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В этом он заверил президента России Владимира Путина в ходе разговора, который состоялся в ночь на 30 декабря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика