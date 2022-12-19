В России могут ввести ответственность за принудительный сбор биометрии

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В России могут ввести административную и уголовную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Об этом проинформировал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, комментируя положения законопроекта о биометрии.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту. Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», - написал политик у себя в Telegram.

Володин также обратил внимание, что коммерческие организации бесконтрольно собирают биометрию россиян, из-за чего происходит утечка данных, которая, говорит спикер ГД, недопустима.

В прошлом году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Согласно норме, использующие биометрические данные для идентификации государственные органы обязаны проходить специальную аккредитацию.