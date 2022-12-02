В Приморье в учебном полете потерпел аварию МиГ-31, экипаж катапультировался
Истребитель МиГ-31 упал в Приморском крае в пятницу, 2 декабря. Экипаж катапультировался, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«В Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности. Самолет рухнул в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
В октябре самолет Су-30, выполнявший тренировочный полет без боекомплекта, рухнул на жилой дом в Иркутске. В результате крушения оба пилота погибли. Здание, на которое упал самолет, загорелось, но собственники не пострадали, так как в момент происшествия их не было дома.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов