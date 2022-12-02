Армия В Приморье в учебном полете потерпел аварию МиГ-31, экипаж катапультировался По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Истребитель МиГ-31 упал в Приморском крае в пятницу, 2 декабря. Экипаж катапультировался, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. «В Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался», - говорится в сообщении. По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности. Самолет рухнул в безлюдном месте, разрушений на земле нет. В октябре самолет Су-30, выполнявший тренировочный полет без боекомплекта, рухнул на жилой дом в Иркутске. В результате крушения оба пилота погибли. Здание, на которое упал самолет, загорелось, но собственники не пострадали, так как в момент происшествия их не было дома. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика