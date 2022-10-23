Место падения Су-30 на жилой дом в Иркутске сняли с помощью дрона
По последним данным, в результате авиационного происшествия погибли два пилота.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Место падения Су-30 на жилой дом в Иркутске сняли с высоты птичьего полеты. Кадры оказались в распоряжении «Звезды».
Сегодня самолет Су-30, выполнявший тренировочный полет без боекомплекта, рухнул в частном секторе на жилой дом.
По последним данным, в результате авиационного происшествия погибли два пилота. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев показал вблизи дом, на который рухнул самолет.