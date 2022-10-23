В стране и мире Место падения Су-30 на жилой дом в Иркутске сняли с помощью дрона Анна Назайкина По последним данным, в результате авиационного происшествия погибли два пилота. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Место падения Су-30 на жилой дом в Иркутске сняли с высоты птичьего полеты. Кадры оказались в распоряжении «Звезды». Сегодня самолет Су-30, выполнявший тренировочный полет без боекомплекта, рухнул в частном секторе на жилой дом. По последним данным, в результате авиационного происшествия погибли два пилота. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев показал вблизи дом, на который рухнул самолет. Экспертное мнение и аналитика