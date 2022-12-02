В Литве заявили, что США меняют уровень военного присутствия в стране на боевой

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Подразделения армии США, которые сейчас дислоцированы в Литве, меняют уровень военного присутствия со сдерживания на боевой. Данная перестройка якобы продиктована изменением ситуации в сфере безопасности.

«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», - цитирует ТАСС слова командующего армией Литвы генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса.

Недавно командующий ВС Литвы высказался против отправки на Украину гаубиц PzH 2000 и систем ПВО NASAMS, находящихся в распоряжении Вильнюса. Вальдемарас Рупшис сказал на заседании Государственного совета по обороне, что это может лишить Литву «недавних достижений в военной сфере».

Он отметил, что передача оружия Киеву возможна только в случае закупки Вильнюсом нового.