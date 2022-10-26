Командующий ВС Литвы призвал не отправлять Украине гаубицы и системы ПВО

Это, по его мнению, лишит Литву последних достижений в военной сфере.

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Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис высказался против отправки на Украину гаубиц PzH 2000 и систем ПВО NASAMS, находящихся в распоряжении Вильнюса. Он сказал на заседании Государственного совета по обороне, что это может лишить Литву «недавних достижений в военной сфере».

«У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять военные задачи без достаточных мощностей... Я внесу такое предложение, следует искать другие средства поддержки», - приводит его слова LRT.

Он отметил, что передача оружия Киеву возможна только в случае закупки Вильнюсом нового.

В то же время некоторые европейские государства продолжают поставлять на Украину вооружение. В Германии недавно пообещали предоставить системы MARS и гаубицы Panzerhaubitze. Об этом сообщил сам президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.