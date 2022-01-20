Теннисист Медведев вышел в третий круг Australian Open
Российский спортсмен обыграл австралийца Ника Кириоса.
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Вторая ракетка мира россиянин Дмитрий Медведев вышел в третий круг чемпионата Australian Open. Во втором круге он обыграл австралийца Ника Кириоса.
Встреча длилась 2 часа 58 минут. Счет матча составил 7:6 (1), 6:4, 4:6, 6:2. В третьем круге россиянин сыграет с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.
Ранее сборная России по теннису одержала досрочную победу над командой Австралии во втором матче группового этапа на Кубке АТР в Сиднее. Даниил Медведев одержал победу над Алексом де Минауром, а Роман Сафиуллин обыграл Джеймса Дакворта.