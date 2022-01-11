Кровля в огне: кадры пожара в доме престарелых в Подмосковье
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 450 квадратных метров.
© Видео: Пушкино | Community, "ВКонтакте" © Фото: pushkinocommunity, "ВКонтакте"
В социальных сетях появилось видео пожара в доме престарелых в подмосковном городе Пушкино.
«Там моментально все сгорело, как спичечный коробок», - комментирует запись очевидица.
По информации МЧС, на момент прибытия спасателей горела кровля. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 450 квадратных метров.
Также СМИ писали, что были эвакуированы 27 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратура Московской области начала проверку.