В стране и мире Кровля в огне: кадры пожара в доме престарелых в Подмосковье Иван Линдеманн Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 450 квадратных метров. © Видео: Пушкино | Community, "ВКонтакте" © Фото: pushkinocommunity, "ВКонтакте" Читайте нас на: В социальных сетях появилось видео пожара в доме престарелых в подмосковном городе Пушкино. «Там моментально все сгорело, как спичечный коробок», - комментирует запись очевидица. По информации МЧС, на момент прибытия спасателей горела кровля. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Также СМИ писали, что были эвакуированы 27 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратура Московской области начала проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика