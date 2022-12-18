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Заваленные улицы и заносы на дорогах: москвичи проснулись в заснеженном городе

Анна Назайкина
08:59 18.12.2022
Из-за погодных условий во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 50 рейсов, еще 13 отменили.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Москву накрыл мощный снегопад, в связи с чем образовались огромные сугробы, затруднено автомобильное движение, на дорогах заносы, транспорт застревает в снегу. Тяжело передвигаться по улицам и пешеходам из-за высоты снежного покрова.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», из-за погодных условий во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 50 рейсов, еще 13 отменили.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде», что к вечеру воскресенья снег не прекратится, возможна метель. По прогнозам синоптиков, сутки принесут в копилку небесной влаги еще 14-19 мм осадков.

«При таком количестве осадков будет расти и высота снежного покрова. В понедельник утром снежный покров в столице составит до 28-33 см, а по области перевалит за отметку в 40 см, а это уже значения конца января по климату. Не исключено, что к утру понедельника будет зафиксирован новый рекорд по высоте снежного покрова на 19 декабря, который установлен в 1941 году и составляет 34 см», - сказал он.

В МЧС предупредили, что такие метеоусловия способствуют образованию снежных карнизов и наледи. Также в ведомстве призвали по возможности не выходить из дома.

В Комплексе городского хозяйства Москвы водителей попросили строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и с пониманием относиться к работе коммунальщиков.

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