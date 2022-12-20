Разлетелось на десятки метров: видео попадания снарядов в магазин у больницы им. Калинина в Донецке

В больнице было 22 кабинета, среди них кабинет кардиолога, ЭКГ, процедурный кабинет. Теперь на месте отделения кардиологии лежит груда обломков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Донецке камера видеонаблюдения зафиксировала момент прилета снаряда, выпущенного украинскими националистами по расположенному рядом с городской больницей имени Калинина магазину.

Находящееся неподалеку от больницы здание буквально осыпало обломками строительных материалов. В результате взрыва от горбольницы отлетели не только осколки стекла и рам, но и обшивка самого медучреждения.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал в пострадавшей от удара больнице. Напомним, это не первый обстрел донецкого медучреждения со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки они неоднократно наносят удары по данному учреждению здравоохранения.

Было 22 кабинета, среди них кабинет кардиолога, ЭКГ, процедурный кабинет. Теперь там, где находилось отделение кардиологии, лежит груда обломков и строительного мусора. Находиться в здании уже небезопасно: навесной потолок в неустойчивом состоянии и его металлический каркас может рухнуть в любую минуту.