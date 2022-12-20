Роспотребнадзор сформировал управления в новых регионах России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ о создании в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях территориальных органов ведомства. Отмечено, что полномочия главных санитарных врачей новых регионов получат главы управлений.

«В четырех новых субъектах также созданы центры гигиены и эпидемиологии, обеспечивающие исполнение полномочий управлений по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В общей сложности в России теперь будут работать 89 управлений Роспотребнадзора.

До этого Центральный банк России открыл территориальные учреждения в четырех новых регионах.