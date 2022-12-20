Принцип «Лего»: российские ученые распознали закономерность появления новых коронавирусов

Исследователи изучили все доступные последовательности геномов коронавирусов животных и птиц, чтобы иметь широкое понимание процесса рекомбинации вирусов.

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Российские ученые обнаружили закономерность появления новых коронавирусов. Отмечается, что открытие поспособствует заблаговременно создавать необходимые вакцины и прогнозировать появление пандемий. Исследование проводили ученые Сеченовского университета.

«Биологи Сеченовского университета сравнили появление новых коронавирусов со сборкой конструктора "Лего": суть в том, что существующие виды способны меняться друг с другом участками генома. Получившиеся новые вирусы с мозаичным геномом тоже жизнеспособны и потенциально могут переходить к новым хозяевам - животным и людям», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы университета.

Исследователи изучили все доступные последовательности геномов коронавирусов животных и птиц, чтобы иметь широкое понимание процесса рекомбинации вирусов. Как выяснили специалисты, наиболее мобильным с точки зрения рекомбинации оказался участок генома, кодирующий спайк-белок, он формирует «корону» вируса.

При этом, по словам ученых, коронавирусы могут меняться не только целым участком гена шиповидного белка, но и его фрагментами. Именно так и создается вирус с новым шиповидным белком из разных частей, который может приобрести новые свойства.

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