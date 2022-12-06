В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские ученые раскрыли, как выявить преждевременное старение организма

Елизавета Потейчук
09:43 06.12.2022
Ученые провели эксперимент с окислительным стрессом, который вызывает преждевременное старение.
Российские ученые раскрыли, как выявить преждевременное старение организма
© Фото: Thomas Born, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Российские ученые обнаружили, что для окислительного стресса, который провоцирует старение клеток человека, характерно снижение ионов калия. Так, этот показатель может использоваться как указатель на преждевременное старение клеток, которое может быть вызвано разными причинами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ. Научный эксперимент проводили сотрудники Института цитологии РАН в Санкт-Петербурге.

«Мы подвергли клетки эндометрия (ткань, выстилающая внутреннюю полость матки) человека окислительному стрессу, который вызывает преждевременное старение. Далее эти клетки использовали для того, чтобы понять, как старение влияет на содержание и транспорт внутриклеточных катионов - калия и натрия, которые отвечают за жизнеспособность клетки и участвуют в регуляции различных клеточных функций», - цитирует агентство слова ведущего научного сотрудника Лаборатории внутриклеточной сигнализации Института цитологии Ирины Мараховой.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что крабовые палочки ускоряют старение организма и повышают вероятность развития различных болезней.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:52 В стране и мире
В Госдуму предожили ввести законопроект о выплате 13-й пенсии
07:26 В стране и мире
Премьер Венгрии призвал пересмотреть антироссийские санкции
05:01 Армия
Видео
Поднять на воздух: мобилизованные уничтожили огневую точку условного противника в тылу СВО
00:53 В стране и мире
Видео
«Полыхало все»: очевидец рассказал о возможных причинах пожара в Краснодаре
20:48 Спорт
Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал ЧМ-22
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.