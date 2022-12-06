Российские ученые раскрыли, как выявить преждевременное старение организма

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Российские ученые обнаружили, что для окислительного стресса, который провоцирует старение клеток человека, характерно снижение ионов калия. Так, этот показатель может использоваться как указатель на преждевременное старение клеток, которое может быть вызвано разными причинами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ. Научный эксперимент проводили сотрудники Института цитологии РАН в Санкт-Петербурге.

«Мы подвергли клетки эндометрия (ткань, выстилающая внутреннюю полость матки) человека окислительному стрессу, который вызывает преждевременное старение. Далее эти клетки использовали для того, чтобы понять, как старение влияет на содержание и транспорт внутриклеточных катионов - калия и натрия, которые отвечают за жизнеспособность клетки и участвуют в регуляции различных клеточных функций», - цитирует агентство слова ведущего научного сотрудника Лаборатории внутриклеточной сигнализации Института цитологии Ирины Мараховой.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что крабовые палочки ускоряют старение организма и повышают вероятность развития различных болезней.