Посольство: США не удастся вбить клинья во взаимоотношения России с Белоруссией

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Попытки США вмешаться во взаимоотношения России с Белоруссией и навязать свои правила другим государствам не увенчаются успехом, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Дипломаты прокомментировали заявление представителя госдепа Неда Прайса. Накануне чиновник позволил себе «неприемлемый тезис» и назвал «верхом иронии» высказывание президента России Владимира Путина об отсутствии заинтересованности «поглощать» какие-либо страны. Об этом глава российского государства заявил в ходе переговоров в Минске.

«Подобные заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. Подчеркиваем: комплексное и взаимовыгодное сотрудничество России и Белоруссии проверено временем и основано на искренней дружбе братских народов двух стран», - прокомментировали представители посольства.

Как отметили в посольстве, усиление партнерства России и Белоруссии вызывает раздражение у США, которые не оставляют попыток изолировать страны на международной арене.

Но в условиях давления со стороны коллективного Запада во главе с США, дополнительное усиление российско-белорусского сотрудничества - это естественная реакция РФ.

«Здесь до сих пор не могут или не хотят признавать, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном вымышленным "правилам". В надежде сохранить доминирующие позиции США стараются вбить клинья во взаимоотношения России с соседями. Разумеется, сделать этого ни при каких обстоятельствах не удастся», - пришли к выводам в посольстве.

В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с Александром Лукашенко создание единого оборонного пространства. Глава российского государства также напомнил, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование.