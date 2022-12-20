Армия Урон с воздуха: как «Аллигаторы» Ка-52 сметают позиции националистов Летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы врага. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России продемонстрировало видео работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, уничтожающих опорные пункты и бронированную технику украинских националистов. Летчики армейской авиации во время выполнения боевых задач произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы врага. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Ранее «Звезда» показала боевую работу вертолетов Ка-52 и Ми-24 в ходе спецоперации по защите Донбасса. В заданный район машины идут на предельно малых высотах, так они остаются невидимыми для ПВО украинских националистов. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика