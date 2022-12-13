Пентагон: США пересмотрят уровень военного присутствия на Украине

Ранее телеканал NBC сообщил о планах США увеличить численность своих военных на Украине для контроля за поставляемым оружием.

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Вашингтон намерен продолжить пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране», - сказал американский чиновник на фоне публикаций о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине.

Что намерены делать Штаты в будущем, наращивать или сокращать контингент, представитель оборонного ведомства не уточнил, пишет РИА Новости. Ранее телеканал NBC сообщил о планах США увеличить численность своих военных на Украине для контроля за поставляемым вооружением, включая «критически важные» образцы.

В середине апреля Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Соединенные Штаты Америки. В Кремле тогда заявили, что поставки вооружений Киеву только затягивают конфликт и не способствуют возобновлению переговорного процесса.