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В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Елизавета Потейчук
06:38 20.12.2022
Генпрокуратура РФ «продолжит до 1 января 2023 года выплачивать компенсации заявителям по вступившим в силу до 15 марта 2022 года постановлениям ЕСПЧ», если они не противоречат конституционному порядку страны, указал Сергей Вершинин.
В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы.

Как напомнил дипломат, президент России Владимир Путин в июне подписал федеральные законы «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

«Установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат», - указал Вершинин в беседе с РИА Новости.

Замглавы МИД РФ добавил, что Генпрокуратура России «продолжит до 1 января 2023 года выплачивать компенсации заявителям по вступившим в силу до 15 марта 2022 года постановлениям ЕСПЧ» в случае, если они не противоречат конституционному порядку страны.

«Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым», - резюмировал Вершинин.

Напомним, Российская Федерация с 16 сентября 2022 года перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. Кроме того, 15 марта МИД России проинформировал, что РФ официально выходит из Совета Европы, но остается открытой к сотрудничеству со странами организации.

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