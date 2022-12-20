В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы.
Как напомнил дипломат, президент России Владимир Путин в июне подписал федеральные законы «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
«Установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат», - указал Вершинин в беседе с РИА Новости.
Замглавы МИД РФ добавил, что Генпрокуратура России «продолжит до 1 января 2023 года выплачивать компенсации заявителям по вступившим в силу до 15 марта 2022 года постановлениям ЕСПЧ» в случае, если они не противоречат конституционному порядку страны.
«Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым», - резюмировал Вершинин.
Напомним, Российская Федерация с 16 сентября 2022 года перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. Кроме того, 15 марта МИД России проинформировал, что РФ официально выходит из Совета Европы, но остается открытой к сотрудничеству со странами организации.