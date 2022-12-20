Беспокоящий огонь: как бойцы ВДВ совершенствуют боевую подготовку в тыловой зоне СВО

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Новое слово в тактике ВДВ - «кочующие АГС». Бойцы Воздушно-десантных войск в тыловом районе проведения спецоперации отрабатывают действия мобильных групп с гранатометами, размещенных на пикапах и даже квадроциклах. Они могут молниеносно занять позицию, нанести врагу огневое поражение и тут же скрыться, не попав под ответный огонь. Вся операция занимает считанные секунды.

Военнослужащие ВДВ также совершенствуют навыки штурма укрепленных пунктов боевиков, а конкретнее - зачистку траншей, окопов и блиндажей. Это настоящее искусство, учитывая, что видимость и мобильность группы сильно ограничены. Двойками и тройками, прикрывая друг друга, бойцы медленно продвигаются по траншее и ведут беспокоящий огонь, ведь враг может появиться из-за поворота или сверху в любой момент.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 120-мм минометов Западного военного округа при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции. Минометчики обеспечивают огневую поддержку пехоты и работают по бронетехнике, живой силе и другим целям.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.