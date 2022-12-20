«Подавить минометным огнем»: как расчеты ЗВО бьют по позициям боевиков в зоне СВО

Минометчики обеспечивают огневую поддержку пехоты и работают по бронетехнике, живой силе и другим целям.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 120-мм минометов Западного военного округа при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции. Среди наших бойцов есть как добровольцы, так военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

«Мы работаем на минометах, являемся огневой поддержкой пехотных взводов. Работаем по целям, которые нам дают: это техника, бронетехника, живая сила, укрепления - все это мы можем подавлять, уничтожать. Вот это наша задача. Мы будем работать примерно на дальность 5800 с «копейками», 120-ыми минами на фугасе будем пытаться подавить укрепления противника после того, как получим координаты от разведки», - рассказал Борис, командир минометного расчета.

Борис - доброволец, это уже его вторая командировка на Украину. И большинство бойцов в батареи, как и он, тоже добровольцы.

«У батареи настрой хороший. Все готовы выполнять задачи поставленные. Основная часть в батарее - это добровольцы. У нас буквально два-три мобилизованных», - отметил Борис.

Военнослужащий подчеркнул, что Минобороны их полностью экипировало, с питанием тоже все нормально.

Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.