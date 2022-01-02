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Москвичам рассказали о погоде в январе

Ян Брацкий
20:58 02.01.2022
По прогнозам Евгения Тишковца, осадков ожидается немного больше обычного.
Москвичам рассказали о погоде в январе
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Январь в Москве ожидается умеренно холодным. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом, он пообещал жителям столичного региона традиционные крещенские морозы и обильные осадки.

«В целом, по долгосрочным прогнозам, январь 2022 года ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков: среднемесячная температура воздуха не более чем на 0,5-1 градус превысит норму, а по количеству осадков возможен переизбыток, но не более чем, на 10-20% от всего месячного лимита», - рассказал Тишковец РИА Новости.

Что касается снежного покрова, то по словам Тишковца, сугробы вырастут до 35-40 сантиметров, что несколько превышает январскую норму и больше соответствует февралю.

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