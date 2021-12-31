Синоптик рассказал о погоде в новогодние праздники в России

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в интервью «Звезде», какую погоду ждать жителям центральной части России в новогодние каникулы.

По словам синоптика, в ночь с 1 на 2 января ожидается небольшой мороз, от минус 8 до минус 10 градусов.

«В ночь на воскресенье ожидается минус 9 - минус 11 градусов мороза. Днем в воскресенье -8-10 градусов ниже нуля. Ветер в этот дни будет слабым, умеренным, но будет морозно», - объяснил Синенков.

С понедельника, 3 января, погода будет по-настоящему зимней. В дневные часы от минус 5 до минус 8 градусов мороза.

«В ночные часы не ниже минус 15, в основном 11-13 градусов холода. При этом сильных снегопадов не будет, время от времени небольшой снег может идти. Ветра сильного не будет, атмосферное давление ниже нормы, поэтому погода будет преимущественно облачной», - подчеркнул синоптик.

В конце новогодних каникул следует ориентироваться на существенные похолодания. Речь идет о минус 15 градусов в дневные часы. А в ночные часы даже до минус 25 градусов ниже нуля, отметил Синенков.

Ранее синоптики рассказали, что в новогоднюю ночь в центральной части России ожидается умеренный мороз и снег.

По их словам, столбик термометра будет на отметке от минус 8 до минус 10 градусов.