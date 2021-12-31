Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик рассказал о погоде в новогодние праздники в России

Виктория Ивашечкина
10:43 31.12.2021
По словам Александра Синенкова, в конце следующей недели ожидаются морозы до минус 25 градусов.
© Видео: ТРК «Звезда», Rustavi 2 © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в интервью «Звезде», какую погоду ждать жителям центральной части России в новогодние каникулы.

По словам синоптика, в ночь с 1 на 2 января ожидается небольшой мороз, от минус 8 до минус 10 градусов.

«В ночь на воскресенье ожидается минус 9 - минус 11 градусов мороза. Днем в воскресенье -8-10 градусов ниже нуля. Ветер в этот дни будет слабым, умеренным, но будет морозно», - объяснил Синенков.

С понедельника, 3 января, погода будет по-настоящему зимней. В дневные часы от минус 5 до минус 8 градусов мороза.

«В ночные часы не ниже минус 15, в основном 11-13 градусов холода. При этом сильных снегопадов не будет, время от времени небольшой снег может идти. Ветра сильного не будет, атмосферное давление ниже нормы, поэтому погода будет преимущественно облачной», - подчеркнул синоптик.

В конце новогодних каникул следует ориентироваться на существенные похолодания. Речь идет о минус 15 градусов в дневные часы. А в ночные часы даже до минус 25 градусов ниже нуля, отметил Синенков.

Ранее синоптики рассказали, что в новогоднюю ночь в центральной части России ожидается умеренный мороз и снег.

По их словам, столбик термометра будет на отметке от минус 8 до минус 10 градусов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:48 В стране и мире
Лавров обвинил США и НАТО в поддержке милитаристских устремлений Киева
08:58 В стране и мире
Видео
Гарантии безопасности, ядерная угроза и санкции: о чем говорили по телефону Путин и Байден
03:50 В стране и мире
Посол РФ в США рассказал, как Россия ответит на военно-стратегические угрозы Запада
09:12 В стране и мире
Видео
Цифровой рубль и отмена техосмотра: какие законы и правила вступают в силу с 1 января в России
00:01 В стране и мире
Видео
Космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта МКС
Популярное
Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь
Россиянам рассказали, кто может прятаться в новогодней елке
Врач рассказала, почему надо отказаться от сладостей в новогоднюю ночь
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
В прокуратуре Таджикистана рассказали о задержании выдворенного из РФ Чоршанбиева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.