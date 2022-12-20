В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СВР рассекретила документ о том, как США спонсировали гитлеровский режим

Ирина Елагина
06:03 20.12.2022
Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что американские политические и финансовые круги в 1939 году, накануне Второй мировой войны, тайно помогали фашисткой Германии.
СВР рассекретила документ о том, как США спонсировали гитлеровский режим
© Фото: prlib.ru
Читайте нас на:

Служба внешней разведки России рассекретила документы 1939 года, проливающие свет на участие деловых кругов Вашингтона и Лондона в финансовой помощи фашисткой Германии. Документ - выдержка из агентурного материала 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР «об участии государственных деятелей США и Великобритании в финансовых операциях в пользу нацистской Германии» - опубликовали в открытом доступе на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина. Публикация приурочена к 102-й годовщине создания службы внешней разведки. 

Из донесения следует, что 24 июля 1939 года стало известно о попытках американской стороны скрыть подготовку выдачи «пятимиллиардного займа Германии». В сделке участвовал министр внешней торговли Великобритании Роберт Хадсон и Герберт Гувер, президент США от Республиканской партии в 1929-1933 годы.

«Одновременно в газетах также промелькнуло сообщение о том, что, так как Англия одна поднять такого займа не сможет, то предполагалась помощь здешних финансовых дельцов Уолл-стрита», - отмечено в секретном донесении.

© prlib.ru


По информации советской внешней разведки, экс-президент США опасался, что его имя в этой истории попадет в печать, «потому что это вызвало бы политический скандал для Гувера и Республиканской партии». Американская сторона предостерегала Хадсона от разглашения имен и требовала «величайшей секретности» в отношении «лондонского имущества».

Ранее сообщалось, что СВР опубликовала секретное донесение 1933 года о планах Гитлера совершить переворот в СССР.

Напомним, что Служба внешней разведки России была создана 20 декабря 1920 года, как Иностранный отдел ВЧК. Сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил разведчиков с профессиональным праздником.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Танковый «Прорыв»: кадры подготовки экипажей модернизированных Т-90М в зоне спецоперации
04:45 В стране и мире
Видео
Любовь к жизни сильнее ампутации: ветеран боевых действий нуждается в новых протезах
02:44 В стране и мире
Видео
Разлетелось на десятки метров: видео попадания снарядов в магазин у больницы им. Калинина в Донецке
00:00 В стране и мире
Видео
«Работать быстро и эффективно»: Путин поздравил сотрудников спецслужб с их праздником
20:54 В стране и мире
Видео
Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко создание единого оборонного пространства
Популярное
Видео
Совершенствование «стратегов»: еще один модернизированный Ту-160М совершил первый полет
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.