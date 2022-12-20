СВР рассекретила документ о том, как США спонсировали гитлеровский режим

Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что американские политические и финансовые круги в 1939 году, накануне Второй мировой войны, тайно помогали фашисткой Германии.

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Служба внешней разведки России рассекретила документы 1939 года, проливающие свет на участие деловых кругов Вашингтона и Лондона в финансовой помощи фашисткой Германии. Документ - выдержка из агентурного материала 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР «об участии государственных деятелей США и Великобритании в финансовых операциях в пользу нацистской Германии» - опубликовали в открытом доступе на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина. Публикация приурочена к 102-й годовщине создания службы внешней разведки.

Из донесения следует, что 24 июля 1939 года стало известно о попытках американской стороны скрыть подготовку выдачи «пятимиллиардного займа Германии». В сделке участвовал министр внешней торговли Великобритании Роберт Хадсон и Герберт Гувер, президент США от Республиканской партии в 1929-1933 годы.

«Одновременно в газетах также промелькнуло сообщение о том, что, так как Англия одна поднять такого займа не сможет, то предполагалась помощь здешних финансовых дельцов Уолл-стрита», - отмечено в секретном донесении.