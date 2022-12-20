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СВР рассекретила документ 1933 года о планах Гитлера устроить переворот в СССР

Ирина Елагина
03:16 20.12.2022
Служба внешней разведки сняла гриф секретно с донесения 1933 года о планах Гитлера устроить переворот в СССР.
СВР рассекретила документ 1933 года о планах Гитлера устроить переворот в СССР
© Фото: prlib.ru
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Служба внешней разведки России сняла гриф секретно с донесения 1933 года о планах Гитлера устроить переворот в СССР. Документ, дающий представление о замыслах Третьего рейха о новом государственном устройстве России и Белоруссии, выложен в открытом доступе на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина. Публикация приурочена к 102-й годовщине создания службы внешней разведки.

«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию», - говорилось в донесении от 19 сентября 1933 года в Иностранный отдел ОГПУ СССР.

По сведениям советской разведки, фашисты планировали свергнуть советское правительство и установить в Белоруссии особый режим с подчинением Москве и Берлину с постепенным поглощением Германией.

© prlib.ru

Напомним, что Служба внешней разведки России была создана 20 декабря 1920 года, как Иностранный отдел ВЧК. Сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил разведчиков с профессиональным праздником.

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