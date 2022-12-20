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Вершинин: ЕС пытается скрыть причастность к преступлениям на Украине «трибуналом над Россией»

Марина Крижановская
05:50 20.12.2022
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что «вердикты» такого трибунала, если до них все-таки дойдет, Россия никогда не признает.
Вершинин: ЕС пытается скрыть причастность к преступлениям на Украине «трибуналом над Россией»
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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В МИД РФ отреагировали на высказываемое европейскими странами намерение создать «специальный международный трибунал» над Россией. В частности, таким образом Евросоюз пытается скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Замминистра укорил ЕС в попытке открыто нарушить Устав Организации Объединенных Наций и вмешаться во внутригосударственные дела независимых стран.

«Эти страны в своем русофобском запале готовы пойти на открытое нарушение Устава ООН, закрепленных в нем полномочий главных органов этой всемирной организации, на вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», - приводит его слова агентство.

Высокопоставленный дипломат отметил, что без участия самой России и ее согласия «трибунал над Россией» является не более чем юридическим нонсенсом.

«Создание такого "трибунала", правильнее говорить - псевдотрибунала, без участия нашей страны и ее согласия является юридическим нонсенсом, его "вердикты", если до них все-таки дойдет, мы никогда не признаем», - сказал Сергей Вершинин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома об исключении России из Совбеза ООН.  Она сказала, что если бы существовал способ уничтожить Россию, то Соединенные Штаты немедленно бы к этому приступили.

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