Захарова уличила США в желании уничтожить РФ и завладеть вселенной

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Соединенные Штаты немедленно приступили бы к уничтожению России, если бы способ сделать это существовал. Об этом заявила глава МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о желании США исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

Жан-Пьер ранее сообщила, что Штаты немедленно бы приступили к исключению России из Совбеза ООН, «если бы существовал способ».

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что, если бы у США был способ захватить всю нефть и газ, золото и алмазы, питьевую воду, а также завладеть вселенной, «они бы к этому тоже немедленно приступили».

«Просто такого способа нет, слава Богу», - добавила Захарова.

Ранее к президенту США Джо Байдену обратились Стив Коэн и Джон Уилсон с призывом добиваться исключения РФ из Совета Безопасности ООН.