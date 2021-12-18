Эксперт объяснил рост цен на кофе климатическими изменениями

В России и во всем мире, по сообщениям СМИ, грядет подорожание популярного и любимого многими продукта - кофе. Это связано с неурожаем в Бразилии. Финансовый аналитик Владимир Левченко уверен, что цены вырастут не только на кофе, но и на другие продукты, и это, по его словам, можно было предугадать еще в прошлом году. О том, по каким причинам может подняться стоимость продовольствия, он подробно рассказал в беседе со «Звездой».

«Мы находимся в Ла-Ниньи (климатическое явление, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе - прим. ред.). Причин для того, чтобы цены на продовольствие выросли, их много, и это было понятно еще в сентября прошлого года. И причины эти еще не ушли никуда, они будут продолжаться. Здесь ничего удивительного нет», - объяснил эксперт.

Он добавил, что одной из причин роста цен на продуты, включая кофе, являются, в том числе, ограничения, вызванные коронавирусом, однако основная причина этого - климатические изменения.

«Частично, наверное, да (ограничения по коронавирусу являются причиной роста цен - прим. ред.). Частично. Но основная причина - это локальные климатические изменения под названием Ла-Нинья. Они и являются главным драйвером роста цен на еду, начиная с сентября прошлого года. С кофе - как и везде. То, что происходит в Бразилии - это и есть следствия Ла-Ниньи», - поделился информацией Владимир Левченко.

Ранее «Известия» сообщили, что кофе на бирже подорожал почти до максимума за десять лет. Это связано с неурожаем в странах, которые производят данный продукт для мирового рынка. Так, например, дефицит арабики, по данным СМИ, может продлиться до 2023 года.