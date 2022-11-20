США поставили Киеву более 230 артиллерийских систем с начала СВО

© Фото: Marine Corps Staff Sgt. Royce H. Dorman, defense.gov

Вашингтон с начала российской специальной военной операции поставили Киеву 236 артиллерийских систем, говорится в публикации на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов.

Из данных следует, что киевскому режиму от США было передано 142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 и тридцать шесть 105-мм гаубиц. Кроме того, на Украину было отправлено поставлено 38 РСЗО HIMARS и двадцать 120-мм минометов.

Кроме того, уточняется, что для того, чтобы доставить вооружение тяжелым транспортным бортам пришлось совершить 878 рейсов. Также для этих целей использовались 48 кораблей и четыре тысячи трейлеров.

В общей сложности американские власти поддержали киевский режим 88 тысячами тонн вооружений и военной техники.

Ранее отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор назвал Соединенные Штаты «черной дырой» для поставок оружия и денег. Он также заявил, что глава американского оборонного ведомства отчаянно пытается побороть утомление от Украины.